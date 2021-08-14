Какие ограничения вступают в силу в Грузии с сегодняшнего дня

В стране прекращена работа общественного транспорта, кроме междугороднего, проведение массовых мероприятий, а также ограничена работа объектов питания

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня и в течение трех недель в Грузии вступают в силу новые ковид-ограничения.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в четверг, 12 августа, Межведомственный координационный совет принял решение с 14 августа по 4 сентября ввести в Грузии новые ограничения.

Какие ограничения вступают в силу:

ограничивается движение городского транспорта (ограничение не распространяется на междугородний транспорт),

запрещается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований,

ограничивается работа детских развлекательных центров,

работа объектов питания разрешена до 23:00.

Кроме того, на заседании Координационного совета глава Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов питания, салонов красоты, спа и фитнес-центров и аналогичных учреждений лицам с одной вакциной или полным курсом вакцинации, или же имеющим при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, или экспресс-теста на антиген, сделанным за 24 часа.

Государственному и частному сектору рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Ежедневно число инфицированных увеличивается на четыре-пять тысяч человек. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 470 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 скончались.

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