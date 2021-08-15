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Эпидемия коронавируса - покупатели на рынке в масках

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 4 314

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (745)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 35 человек, выздоровели же за сутки 4 519 человек

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 314. Скончались 35 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 481 578 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 519 человек, а с начала пандемии – 421 532. Скончались 6 406.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

За сутки сделано 34 074 теста, из которых 19 813 на антиген и 14 261 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 12,62%, за последние 14 дней – 10,38%, за последние семь дней – 11,03%.

Прививки сделали 791 863 человека, в том числе за последние сутки – 23 010.

В карантине в настоящее время находятся 72 человека, в стационарах – 6 841, в ковид-гостиницах – 3 4597.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (745)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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