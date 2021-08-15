Ритуальный зал закрыли на юге Грузии за нарушение ковид-ограничений

Следствие установило, что, несмотря на то, что объект был ранее оштрафован за работу, он все равно продолжал принимать посетителей

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники полиции закрыли ритуальный зал в Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) из-за выявленных повторных нарушений правил изоляции и карантина, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что, несмотря на то, что объект был ранее оштрафован за работу, он все равно продолжал принимать посетителей.

В Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек из-за пандемии коронавируса. Однако в стране постоянно фиксируется нарушение этого запрета. В связи с резким ухудшением эпидситуации в стране с 10 августа по распоряжению премьера контроль был усилен.

МВД напоминает, что согласно статье 248 УК Грузии повторное нарушение одного и того же действия лицом, наказанным в административном порядке за нарушение правила изоляции и карантина, влечет уголовную ответственность. В частности, юридические лица наказываются штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом, а в случае физического лица - домашним арестом от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

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