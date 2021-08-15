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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 августа

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (747)
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На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев, из них 6 841 нуждается в стационарном лечении, cостояние 1 423 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 074 теста на коронавирус и выявлено 4 314 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 481 578 случаев инфицирования, скончались 6 406 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 августа составляет 12,66%, за две недели – 10,38%, за семь дней – 11,03%.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 687
Аджария 772
Имерети 618
Кахети 317
Самегрело - Земо Сванети 247
Квемо Картли 202
Шида Картли 175
Гурия 129
Самцхе-Джавахети 88
Мцхета-Мтианети 59
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 20

На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев, из них 6 841 нуждается в стационарном лечении, 3 459 человек находятся в ковид-гостиницах, 43 314 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 423 пациентов тяжелое, 307 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (747)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Статистика

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