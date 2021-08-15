COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 августа

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 074 теста на коронавирус и выявлено 4 314 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 481 578 случаев инфицирования, скончались 6 406 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 августа составляет 12,66%, за две недели – 10,38%, за семь дней – 11,03%.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1 687
|Аджария
|772
|Имерети
|618
|Кахети
|317
|Самегрело - Земо Сванети
|247
|Квемо Картли
|202
|Шида Картли
|175
|Гурия
|129
|Самцхе-Джавахети
|88
|Мцхета-Мтианети
|59
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|20
На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев, из них 6 841 нуждается в стационарном лечении, 3 459 человек находятся в ковид-гостиницах, 43 314 человек проходят курс лечения дома.Состояние 1 423 пациентов тяжелое, 307 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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