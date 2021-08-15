Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Батумском университете

В Аджарии одну дозу вакцины от коронавируса получили более 17% населения региона, а две дозы - более 7% граждан, заявляет Минздрав

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Новый пункт массовой вакцинации открылся в Батумском государственном университете им. Шота Руставели.

По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, на начальном этапе желающих пройти вакцинацию будет обслуживать десять групп медиков.

"С сегодняшнего дня в Батумском государственном университете открыта зона вакцинации, где можно будет пройти вакцинацию всеми видами вакцин без предварительного бронирования. Как вы знаете, городской транспорт будет обслуживать пространство Батумского университета. Прошу граждан быть активнее" - сказала министр.

По ее словам, с сегодняшнего утра активность была довольно высокой. За проведение вакцинации в университете полностью отвечает Батумская республиканская больница. Планируется увеличить количество бригад до 15.

Всего в процессе иммунизации участвуют 30 учреждений, ежедневно вводится до трех тысяч доз.

"Если мы посмотрим на процент граждан, одну дозу вакцины получили более 17%, а две дозы - более 7% граждан, что на самом деле неплохой показатель, учитывая растущую интенсивность, и мы призываем граждан быть еще более активными", - сказала министр.

За минувшие сутки в Аджарии было использовано 2 636 доз вакцины, а всего 91 954.

Вакцинация в Грузии началась 5 марта, а массовый характер она приняла 15 июня. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 23 010 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.