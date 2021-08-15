Семьям экомигрантов в Грузии будут выделять больше средств на покупку домов

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Меморандум о более тесном и скоординированном сотрудничестве по вопросу безопасного проживания семей экомигрантов в Аджарии подписали глава Минздарава Грузии Екатерина Тикарадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Согласно изменениям, внесенным приказом министра в документ, увеличена сумма, выделяемая каждой семье экомигрантов на покупку дома. В то же время в случае возникновения чрезвычайной ситуации государство предоставит семьям пострадавших от стихийных бедствий средства для арендной платы.

За последние два года в результате совместной работы было переселено более 800 семей экомигрантов. До 200 семей, пострадавших от стихийных бедствий, получили новые дома.

На презентации десятилетнего плана "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе назвала стратегическим приоритетом министерства в течение ближайших лет благополучие вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов. Согласно десятилетнему плану, жилищные и социально-экономические условия вынужденно перемещенных лиц будут улучшены, а семьи, пострадавшие во время стихийных бедствий, будут расселены по безопасным местам.

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