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Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми

Семьям экомигрантов в Грузии будут выделять больше средств на покупку домов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (374)
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Sputnik Грузия
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации государство предоставит семьям, пострадавшим от стихийных бедствий, арендную плату

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Меморандум о более тесном и скоординированном сотрудничестве по вопросу безопасного проживания семей экомигрантов в Аджарии подписали глава Минздарава Грузии Екатерина Тикарадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Согласно изменениям, внесенным приказом министра в документ, увеличена сумма, выделяемая каждой семье экомигрантов на покупку дома. В то же время в случае возникновения чрезвычайной ситуации государство предоставит семьям пострадавших от стихийных бедствий средства для арендной платы.

Жилой многоэтажный корпус в столице - решетки на балконе на последнем этаже
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Семьи экомигрантов в Грузии узаконили жилплощадь

За последние два года в результате совместной работы было переселено более 800 семей экомигрантов. До 200 семей, пострадавших от стихийных бедствий, получили новые дома.

На презентации десятилетнего плана "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе назвала стратегическим приоритетом министерства в течение ближайших лет благополучие вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов. Согласно десятилетнему плану, жилищные и социально-экономические условия вынужденно перемещенных лиц будут улучшены, а семьи, пострадавшие во время стихийных бедствий, будут расселены по безопасным местам.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (374)

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