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Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице

Первый полевой госпиталь планируют открыть в Тбилиси

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (749)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210815/252589465/Pervyy-polevoy-gospital-planiruyut-otkryt-v-Tbilisi.html

Ситуация с коронавирусом в стране настолько сложная, что Минздрав не исключают создания бригад добровольцев и разбивку полевых госпиталей

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В одном из залов олимпийской деревни в тбилисском районе Дигоми планируют открыть полевой госпиталь, информацию со ссылкой на Минздрав Грузии распространяет Первый канал.

Ситуация с коронавирусом в стране настолько сложная, что в конце июля Минздрав Грузии не исключил создания бригад добровольцев и разбивку полевых госпиталей.

По данным ведомства, полевой госпиталь открывается в целях профилактики и будет обеспечен четырьмя тысячами коек. Другие подробности станут известны завтра.

Грузия переживает тяжелую четвертую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования сейчас составляет больше четырех тысяч. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более 480 тысяч случаев коронавируса, более 420 тысяч выздоровели, 6 406 скончались, 35 за минувшие сутки.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (749)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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