Состояние инфицированного COVID-19 тренера сборной Грузии по регби улучшилось

Состояние главного тренера сборной Грузии, который проходит лечение в частной клинике в ЮАР, еще несколько дней назад было критически тяжелое

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Состояние здоровья тренера сборной Грузии по регби Левана Маисашвили улучшилось, информацию распространяет клуб Lelo Saracens Tbilisi на своей странице в Facebook.

"Врачи ждут положительного развития событий", - говорится в сообщении.

Состояние главного тренера сборной Грузии по регби Левана Маисашвили еще несколько дней назад было критически тяжелое. Он проходит лечение в частной клинике Йоханнесбурга - Milpark hospitals уже более месяца.

Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где сборная Грузии в начале июля провела тест-матч с хозяевами.

Первый тест-матч между сборными Грузии и ЮАР состоялся 2 июля. Повторная игра между командами должна была состояться через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен коронавирус. Вполне естественно, что второй тест-матч был отменен.

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