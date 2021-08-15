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Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды

Состояние инфицированного COVID-19 тренера сборной Грузии по регби улучшилось

photo: Georgian Rugby / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1998)
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Sputnik Грузия
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Состояние главного тренера сборной Грузии, который проходит лечение в частной клинике в ЮАР, еще несколько дней назад было критически тяжелое

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Состояние здоровья тренера сборной Грузии по регби Левана Маисашвили улучшилось, информацию распространяет клуб Lelo Saracens Tbilisi на своей странице в Facebook.

"Врачи ждут положительного развития событий", - говорится в сообщении.

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили
photo: Georgian Rugby / FB
Президент: состояние тренера сборной Грузии по регби критически тяжелое

Состояние главного тренера сборной Грузии по регби Левана Маисашвили еще несколько дней назад было критически тяжелое. Он проходит лечение в частной клинике Йоханнесбурга - Milpark hospitals уже более месяца.

Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где сборная Грузии в начале июля провела тест-матч с хозяевами.

Первый тест-матч между сборными Грузии и ЮАР состоялся 2 июля. Повторная игра между командами должна была состояться через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен коронавирус. Вполне естественно, что второй тест-матч был отменен.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1998)
Теги:
Грузия, регби, Сборная Грузии по регби, Коронавирус COVID-2019, ЮАР

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