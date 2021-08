Кто считается в Грузии полностью вакцинированным - разъяснение эпидемиологов

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полностью вакцинированными считаются только те граждане Грузии, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний.

По информации ведомства, в некоторых странах гражданин, перенесший коронавирус, считается полностью вакцинированным даже с одной дозой препарата.