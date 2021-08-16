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Вакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета

Кто считается в Грузии полностью вакцинированным - разъяснение эпидемиологов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (751)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210816/252590213/Kto-schitaetsya-v-Gruzii-polnostyu-vaktsinirovannoy---razyasnenie-epidemiologov.html

В некоторых странах гражданин, перенесший коронавирус, считается полностью вакцинированным даже с одной дозой препарата

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полностью вакцинированными считаются только те граждане Грузии, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний.

По информации ведомства, в некоторых странах гражданин, перенесший коронавирус, считается полностью вакцинированным даже с одной дозой препарата.

Паата Имнадзе
photo : press-service of the Government of Georgia
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"В некоторых странах после заражения COVID-19 гражданин имеет возможность пройти вакцинацию только один раз и так получить статус полностью вакцинированного. Согласно новым регуляциям, принятым в Грузии, для лиц с таким статусом при пересечении границы Грузии будет распространены те же правила, что и для вакцинированных двумя дозами", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, постановление не распространяется на лиц, проживающих на территории Грузии.

В масштабах Грузии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 237 149 человек.

12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановлен общественный транспорт, сокращены часы работы кафе и ресторанов, а также запрещены фестивали, концерты и спортивные соревнования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (751)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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