Кто считается в Грузии полностью вакцинированным - разъяснение эпидемиологов

В некоторых странах гражданин, перенесший коронавирус, считается полностью вакцинированным даже с одной дозой препарата

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полностью вакцинированными считаются только те граждане Грузии, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний.

По информации ведомства, в некоторых странах гражданин, перенесший коронавирус, считается полностью вакцинированным даже с одной дозой препарата.

"В некоторых странах после заражения COVID-19 гражданин имеет возможность пройти вакцинацию только один раз и так получить статус полностью вакцинированного. Согласно новым регуляциям, принятым в Грузии, для лиц с таким статусом при пересечении границы Грузии будет распространены те же правила, что и для вакцинированных двумя дозами", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, постановление не распространяется на лиц, проживающих на территории Грузии.

В масштабах Грузии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 237 149 человек.

12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановлен общественный транспорт, сокращены часы работы кафе и ресторанов, а также запрещены фестивали, концерты и спортивные соревнования.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.