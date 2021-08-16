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Начнется ли учеба в школах Грузии вовремя? Ответ главы Минздрава

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (755)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210816/252594761/Nachnetsya-li-ucheba-v-shkolakh-Gruzii-vovremya-Otvet-glavy-Minzdrava.html

Вопрос о возобновлении учебы в классах будет зависеть от эпидемиологического положения в стране, особенно ближе к началу сентября, заявили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Смогут ли ученики школ Грузии вернуться в классы в сентябре, пока неизвестно - по мнению главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, об этом говорить еще рано.

По словам министра, данный вопрос зависит от эпидположения к 4 сентября. "Пока мы должны подождать и понять, какое эпидположение у нас будет к 4 сентября. Только после этого я смогу конкретно сказать, какие рекомендации выдаст министерство здравоохранения. На этом этапе я считаю, что пока рано об этом говорить", - заявила журналистам Тикарадзе.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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Традиционно учеба в школах Грузии возобновляется 15 сентября. В начале пандемии ученики перешли на дистанционный режим обучения, с улучшением эпидположения часть учащихся вернулась в классные комнаты, а другая - продолжила онлайн-обучение. Родителям школьников правительство Грузии до сих пор позволяло сделать выбор между онлайн-обучением и учебой в классах.

Грузия на данный момент переживает четвертую волну коронавируса. В стране с 14 августа по 4 сентября запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных), запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания работают до 23:00 вместо 00:00.

За последние сутки в Грузии выявлено 2 676 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 484 тысяч случаев инфицирования, более 425 тысяч выздоровели, 6 436 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (755)
Теги:
Школы, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия

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