Силы обороны Грузии подключаются к процессу вакцинации населения

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Силы обороны Грузии будут задействованы в процессе эффективного проведения вакцинации населения, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Как именно силы Минобороны будут участвовать в процессе вакцинации, пока не уточняется. Некоторые грузинские СМИ сообщают, что в процесс будут вовлечены военные врачи.

Вакцинация в Грузии началась 5 марта, а массовый характер она приняла 15 июня. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 23 010 человек.