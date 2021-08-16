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Военные и медики на блокпосту у полевого госпиталя проверяют жителей

Силы обороны Грузии подключаются к процессу вакцинации населения

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (757)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210816/252599371/Sily-oborony-Gruzii-podklyuchayutsya-k-protsessu-vaktsinatsii-naseleniya.html

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Силы обороны Грузии будут задействованы в процессе эффективного проведения вакцинации населения, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Как именно силы Минобороны будут участвовать в процессе вакцинации, пока не уточняется. Некоторые грузинские СМИ сообщают, что в процесс будут вовлечены военные врачи.

Вакцинация в Грузии началась 5 марта, а массовый характер она приняла 15 июня. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 23 010 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (757)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузинская армия

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