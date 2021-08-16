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Вакцинация в Тбилисском техническом университете

Иностранные послы в Грузии провели флешмоб с призывом вакцинироваться

photo: press-service of the Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (758)
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Sputnik Грузия
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Послы сделали фото, на котором каждый из послов держат трафареты с буквами, составляющими слово "вакцинируйся" на грузинском

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Главы дипмиссий США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза в Грузии призывают всех граждан сделать вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких.

Послы сделали фото, на котором каждый из послов держат трафареты с буквами, составляющими слово "аицери", что в переводе с грузинского означает "вакцинируйся".

Вакцинация в Грузии началась 5 марта, а массовый характер она приняла 15 июня. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 23 010 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (758)

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