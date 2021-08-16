Иностранные послы в Грузии провели флешмоб с призывом вакцинироваться

Послы сделали фото, на котором каждый из послов держат трафареты с буквами, составляющими слово "вакцинируйся" на грузинском

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Главы дипмиссий США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза в Грузии призывают всех граждан сделать вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких.

Послы сделали фото, на котором каждый из послов держат трафареты с буквами, составляющими слово "аицери", что в переводе с грузинского означает "вакцинируйся".

Вакцинация в Грузии началась 5 марта, а массовый характер она приняла 15 июня. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 791 863 человека, из которых 237 139 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 23 010 человек.

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