Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6208

За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, выздоровели же за сутки 3539 человек

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6208 - это максимальный показатель в Грузии с начала пандемии.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 490 462 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3539 человек, а с начала пандемии – 429 190. Скончались 6 483 (+47 за сутки).

За сутки сделано 47 872 теста, из которых 33 873 на антиген и 13 999 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 12,97%, за последние 14 дней – 10,63%, за последние семь дней – 11,14%.

Прививки сделали 831 815 человек, в том числе за последние сутки – 25 083.

В карантине в данное время находятся 79 человек, в стационарах – 6 965, в ковид-гостиницах – 3 481.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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