В Грузии начали выдавать ковид-карты для вакцинированных

Ковид-карты выдаются бесплатно, для их получения необходимо лишь представить удостоверение личности

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Ковид-карты с указанием информации о вакцинации и ПЦР-тестировании граждан начали выдавать в Домах юстиции и общественных центрах Грузии.

По данным пресс-службы Дома юстиции, на ковид-картах будет указана информация о вакцинации, в том числе и об одной дозе, и последнем ПЦР-тесте гражданина, а также соответсвующий QR-код и другие личные данные.

Ковид-карты выдаются бесплатно. Для их получения необходимо лишь представить удостоверение личности. При этом, ковид-карту можно получить, не бронируя визит заранее, как в случае с другой услугой Домов юстиции.

Дом юстиции также предупреждает граждан, что при поездке за границу понадобится заверение нового документа апостилем и это также можно сделать прямо на месте при получении карты.

На сегодняшний день в Грузии от коронавируса вакцинировано уже 831 815 человек, более четверти из них прошли полный курс вакцинации (обе дозы прививки).

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