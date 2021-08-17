Бизнес-ассоциация Грузии привала активней подключаться к процессу вакцинации

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Быстрое восстановление экономики и рабочих мест, а также спасение тысяч жизней напрямую связаны с активным участием граждан в процессе вакцинации, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили тех цифр, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

"Бизнес-ассоциация Грузии еще раз призывает людей, занятых в бизнес-секторе, и всех граждан пройти вакцинацию, поскольку нет другого альтернативного способа восстановить экономику и спасти тысячи жизней", говорится в заявлении.

По информации БАГ, хотя деловой климат и барометр занятости улучшились, согласно недавнему исследованию, проведенному Ассоциацией во втором квартале 2021 года, предсказуемость прекращения пандемии все еще низкая, что является серьезным препятствием для роста активности бизнеса.

"В то же время величайшая и самая драгоценная потеря - это снова и снова жизнь наших сограждан - это потеря, которую мы никогда не сможем обратить вспять, и которая уже причинила огромную боль тысячам семей, потерявших любимых членов семьи", отмечают в Ассоциации.

БАГ приветствует высокий темп вакцинации, который наблюдается в стране в последние дни. Однако, в организации признаются, что скептицизм части общества высок, что является основным препятствием на пути дальнейшего повышения уровня вакцинации.

В Ассоциации призывают жителей использовать все имеющиеся возможности, чтобы совместно преодолеть недоверие к вакцинации в этой части общества: объяснить друг другу, что если есть хотя бы один процентный шанс, что вакцина спасет жизни членов нашей семьи, родственников, друзей или любимых, тогда нужно активно участвовать в этом процессе и делать все, чтобы уменьшить масштабы негативного влияния пандемии.

На сегодняшний день в Грузии от коронавируса вакцинировано уже 831 815 человек, более четверти из них прошли полный курс вакцинации (обе дозы прививки).

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