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Новые условия кредитования пенсионеров разрабатываются в Грузии

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (375)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210818/252610738/Novye-usloviya-kreditovaniya-pensionerov-razrabatyvayutsya-v-Gruzii.html

Контракт, заключенный до декабря 2022 года, будет досрочно расторгнут из-за новых условий, новых гибких тарифов, более низких процентных ставок

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Межведомственная комиссия по пенсиям в ближайшее время обсудит условия нового конкурса, связанного с пенсионными услугами, заявил журналистам депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа.

В начале недели состоялось первое заседание пенсионной комиссии, на котором обсуждались пути снижения ставки на банковское обслуживание пенсионеров. В состав комиссии входят депутаты парламента Грузии, а также члены правительства. Возглавляет ее глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выдача пенсий в Грузии будет проходить по новым банковским условиям

"Комиссия приступила к работе, и мы встретимся снова в ближайшее время, в ходе чего будут получены условия конкурса и техническое задание, на каких условиях будет выбран новый победитель уже в этом году. Посмотрим, кто будет, главное, чтобы условия были соответственно гибкими, а процентные ставки, приемлемые для пенсионеров, относительно невысокими. Речь идет о том, чтобы процентные ставки были близки к рыночным", - сказал Заркуа журналистам.

На протяжении последних десяти лет эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий является Liberty Bank. Договор с банком был оформлен в 2014 году. Его срок истек в 2019 году, однако соглашение с финансовым учреждением было продлено до 2022 года.

"Мы договорились с Liberty Bank, что контракт, заключенный до декабря 2022 года, будет досрочно расторгнут из-за новых условий, новых гибких тарифов, более низких процентных ставок и так далее", - пояснил депутат.

По его словам, новый тендер будет объявлен до конца 2021 года и в нем будет прописано несколько обязательных условий, которые банк должен будет соблюдать в отношении пенсионеров.

Отделение Либерти банк
© Sputnik / Levan Avlabreli
Пенсии можно получить в любом банке Грузии

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 787,4 тысячи пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (76,9 доллара), а старше 70 – 275 лари (88,2 доллара). При этом те, кто живет в высокогорных регионах, получают дополнительную надбавку к своей пенсии.

На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (834 миллиона долларов).

Liberty Bank - третий по величине банк Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (641 миллион долларов) и капиталом 200 миллионов лари (64,1 миллион долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (375)
Теги:
Грузия, Liberty Bank, Пенсия, кредит

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