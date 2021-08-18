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Скорая помощь 112 в городе Рустави

В Рустави пустят бесплатные автобусы для желающих вакцинироваться

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (768)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210818/252610760/V-Rustavi-pustyat-besplatnye-avtobusy-dlya-zhelayuschikh-vaktsinirovatsya.html

На сегодняшний день в Грузии от коронавируса вакцинировано уже 831 815 человек, из которых 245 207 прошли полный курс

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В городе Рустави, вслед за Батуми и Тбилиси появятся бесплатные автобусы, на которых можно будет доехать до пунктов вакцинации, сообщает Минздрав Грузии.

Вакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Всего в Рустави из разных точек города будут ездить три автобуса к центральной клинике.

Автобусы будут ездить вплоть 4 сентября, пока будет действовать ограничения на передвижение транспорта.

Массовая вакцинация стартовала 5 июля. На сегодняшний день в Грузии от коронавируса вакцинировано уже 831 815 человек, из которых 245 207 прошли полный курс.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (768)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Рустави

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