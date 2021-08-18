Еще один центр массовой вакцинации против COVID-19 появился в столице Грузии

В этом центре не обязательно проходить предварительную регистрацию на вакцинацию. Он будет работать ежедневно, включая выходные, с 10:00 до 18:00

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Еще один центр массовой вакцинации граждан против коронавируса начал функционировать на территории Национального университета Грузии с 18 августа, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.

Центр расположен по адресу ул. Цинандали №9, и в нем можно привиться препаратами Pfizer, Sinopharm или Sinovac.

К слову, в этом центре не обязательно проходить предварительную регистрацию на вакцинацию. Центр будет работать ежедневно, включая выходные, с 10:00 до 18:00.

Центры массовой уже функционируют в шестом корпусе тбилисского Государственного технического университета и в спортивном оздоровительном центре Мцхета.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 831 815 человек, из них две полные дозы - 245 207. Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля.

Грузия на данный момент переживает четвертую волну коронавируса. С 14 августа по 4 сентября власти запретили движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных центров), запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания работают до 23:00 вместо 00:00.

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