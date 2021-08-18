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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5914

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (771)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210818/252611815/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na--5914.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, выздоровели же за сутки 3 316 человек

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 914. Скончались 49.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 496 376 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 316 человек, а с начала пандемии –  432 506. Скончались  6 532.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

За сутки сделано 56 878 тестов, из которых 34 374 на антиген и 22 504 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,4%, за последние 14 дней – 10,71%, за последние семь дней – 11,09%.

Прививки сделали  857 056 человек, в том числе за последние сутки –   25 241.

В карантине в настоящее время находятся 78 человек, в стационарах – 7 029, в ковид-гостиницах – 3 450.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (771)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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