Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5914

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, выздоровели же за сутки 3 316 человек

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 914. Скончались 49.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 496 376 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 316 человек, а с начала пандемии – 432 506. Скончались 6 532.

За сутки сделано 56 878 тестов, из которых 34 374 на антиген и 22 504 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,4%, за последние 14 дней – 10,71%, за последние семь дней – 11,09%.

Прививки сделали 857 056 человек, в том числе за последние сутки – 25 241.

В карантине в настоящее время находятся 78 человек, в стационарах – 7 029, в ковид-гостиницах – 3 450.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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