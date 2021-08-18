Один из лидеров "Лейбористской партии" записался добровольцем в госпиталь

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кандидат на пост председателя сакребуло Тбилиси Лаша Чхартишвили записался добровольцем в полевой госпиталь, где будут лечить инфицированных коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается с каждым днем. За последние сутки коронавирус был выявлен у почти у шести тысячи человек.

"Я, Лаша Чхартишвили, как человек близкой к медицине, готов быть добровольцем, несмотря на предвыборную кампанию, в этом госпитале или в другом месте, я готов быть санитаром, или уборщиком, или кем-то еще", - сказал Чхартишвили.

По его словам, сейчас каждый человек должен взять на себя гражданскую ответственность и помочь врачам.

"Я на своей странице начну регистрацию добровольцев, и я уверен, что многие захотят последовать моему примеру", - сказал Чхартишвили.

Он призвал государство обеспечить переподготовку добровольцев, чтобы помочь зараженным.

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