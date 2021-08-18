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Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми

Вакцина vs. Ртвели: в Грузии призывают допускать к сбору винограда только привитых

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (777)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210818/252616293/Vaktsina-vs-Rtveli-v-Gruzii-prizyvayut-dopuskat-k-sboru-vinograda-tolko-privitykh.html

Сбор урожая винограда - это довольно интенсивный процесс, в котором принимает участие множество людей, поэтому очень важно, чтобы участники Ртвели были вакцинированы, заявил главный эпидемиолог страны

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. На носу Ртвели, сбор урожая винограда, и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал подключить к этому процессу только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины.

Ртвели в Грузии отмечается осенью, с конца сентября до середины октября.

"Было бы лучше, если к Ртвели подключились те лица, которые дважды вакцинированы. Очень важно, если в период Ртвели все люди будут вакцинированы, поскольку в это время идет интенсивная работа и между людьми есть интенсивный контакт", - заявил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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По словам главного эпидемиолога, в Грузии увеличивается количество вакцинированных граждан и в августе, по сравнению с июлем, этот показатель стал в три раза больше. 

"В течение последней недели каждый день у нас почти по 24 тысячи прививок. Наша цель, чтобы до конца года мы вакцинировали 60% населения – это 1,7 миллиона человек, вакцинированных двумя дозами. То есть мы должны сделать 3,4 миллиона прививок", - отметил Гамкрелидзе.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 857 056 человек, из них две полные дозы сделали 251 447. Это 6,7% населения страны.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (777)

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