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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

С начала пандемии коронавирусом в Грузии заразились более полумиллиона человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (779)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровел же за сутки 4 471 человек

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4921. Скончались 58.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 501 297 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 4 471 человек, а с начала пандемии –  436 977 . Скончались  6 590.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

За сутки сделано 49 468 тестов, из которых 29 152 на антиген и 20 316 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,95%, за последние 14 дней – 10,78%, за последние семь дней – 11,01%.

Прививки сделали  883 570 человек, в том числе за последние сутки –  26 363.

В карантине в настоящее время находятся 79 человек, в стационарах – 7 133, в ковид-гостиницах – 3 555.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (779)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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