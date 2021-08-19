Антирекорд смертности: главное о коронавирусе в Грузии на 19 августа

За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 58 человек - это максимальный показатель с начала пандемии

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 49 468 тестов на коронавирус и выявлен 4921 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более полумиллиона случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 4 471 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 436 977 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 58 пациентов, а с начала пандемии – 6 590.

Из 4 921 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 948 случаев. Что касается регионов, там ситуация следующая:

Аджария – 739

Имерети – 626

Квемо Картли – 254

Шида Картли – 257

Гурия – 135

Самегрело - Земо Сванети – 276

Кахети – 386

Мцхета-Мтианети – 116

Самцхе-Джавахети – 147

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37

На данный момент в Грузии 57 704 активных случая, из них 7 133 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 482 пациентов тяжелое, из них 320 подключены к аппарату искусственного дыхания. 3 555 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 47 016 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 79 человек, а в самоизоляции – 54 448.

Показатель положительности по данным на 18 августа составляет 9.95%, за две недели – 10.78%, за семь дней – 11.01%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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