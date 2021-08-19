Глава клиники опроверг информацию о трижды инфицированных в Грузии

Ничто не является 100% гарантией, что человек не заболеет, но он при вакцинации и перенесенном коронавирусе новая болезнь пройдет легче, заявил инфекционист

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Ни одного случая третьего инфицирования коронавирусом лабораторно в Грузии не подтверждено, но такое теоретически возможно, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

Ранее инфекционист Реваз Мечурчлишвили заявил, что грузинские специалисты зафиксировали случаи, когда пациенты инфицировались коронавирусом трижды.

"Инфицирование трижды коронавирусом на этом этапе лабораторно не подтверждено и мы имеем дело с вероятными случаями", - сказал Церцвадзе.

В тоже время, он не исключил возможность подобных случаев.

"Если коронавирус подтвержден повторно, теоретически существует механизм чтобы человек заразился в третий раз. Реинфицирование означает , что первая инфекция не оставила человеку иммунитета или он заразился другим штаммом. Если есть второй случай инфицирования, ничто не мешает заразится в третий раз", - сказал Церцвадзе.

При этом эпидемиолог отметил, что ничто не является 100% гарантией, что человек не заболеет, но он при вакцинации и перенесенном коронавирусе новая болезнь пройдет легче.

По словам инфекционистов, одной из главных причин реинфицирования является то, что пациенты, перенесшие коронавирус, часто считают, что выработали антитела и теперь защищены от заражения.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более полумиллиона случаев инфицирования.

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