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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Глава клиники опроверг информацию о трижды инфицированных в Грузии

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (783)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210819/252627056/Glava-kliniki-oproverg-informatsiyu-o-trizhdy-infitsirovannykh-v-Gruzii.html

Ничто не является 100% гарантией, что человек не заболеет, но он при вакцинации и перенесенном коронавирусе новая болезнь пройдет легче, заявил инфекционист

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Ни одного случая третьего инфицирования коронавирусом лабораторно в Грузии не подтверждено, но такое теоретически возможно, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

Ранее инфекционист Реваз Мечурчлишвили заявил, что грузинские специалисты зафиксировали случаи, когда пациенты инфицировались коронавирусом трижды.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
В Грузии выявлены пациенты, трижды инфицированные коронавирусом

"Инфицирование трижды коронавирусом на этом этапе лабораторно не подтверждено и мы имеем дело с вероятными случаями", - сказал Церцвадзе.

В тоже время, он не исключил возможность подобных случаев.

"Если коронавирус подтвержден повторно, теоретически существует механизм чтобы человек заразился в третий раз. Реинфицирование означает , что первая инфекция не оставила человеку иммунитета или он заразился другим штаммом. Если есть второй случай инфицирования, ничто не мешает заразится в третий раз", - сказал Церцвадзе.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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При этом эпидемиолог отметил, что ничто не является 100% гарантией, что человек не заболеет, но он при вакцинации и перенесенном коронавирусе новая болезнь пройдет легче.

По словам инфекционистов, одной из главных причин реинфицирования является то, что пациенты, перенесшие коронавирус, часто считают, что выработали антитела и теперь защищены от заражения.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более полумиллиона случаев инфицирования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (783)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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