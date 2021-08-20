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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4743

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (787)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 59 человек, выздоровели же за сутки 3 393 человека

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 743. Скончались 59.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 506 040 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 393 человека, а с начала пандемии –  440 370. Скончались  6 649.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

За сутки сделано 46 389 тестов, из которых 29 181 на антиген и 17 208 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,22%, за последние 14 дней – 10,86%, за последние семь дней – 10,98%.

Прививки сделали   907 665 человек, в том числе за последние сутки –  23 986.

В карантине в настоящее время находятся 77 человек, в стационарах – 7 238, в ковид-гостиницах – 3 458.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (787)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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