Новые пункты вакцинации от коронавируса без регистрации открылись в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Минздрав Грузии опубликовал полный список медицинских учреждений, где можно сделать прививку различными видами вакцин от коронавируса без прохождения регистрации.
В Грузии для вакцинации раньше была обязательна предварительная электронная регистрация. Однако многие жители жаловались на недоступность им этого сервиса.
Без регистрации можно вакцинироваться в следующих клиниках:
В Тбилиси
- Первый корпус Медицинского государственного университета – вакцина Pfizer;
- Шестой корпус Государственного технического университета – вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;
- Национальный университет Грузии - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;
- "Экспресс медикал сервис" - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;
- Торговый центр "Лило молл" - вакцина Sinopharm;
Мцхета
- Мцхетский медицинский центр - вакцина Pfizer;
Батуми
- Государственный университет имени Шота Руставели - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;
Зугдиди
- Общественный центр здравоохранения - вакцины Sinovac, Sinopharm.
К этому времени вакцину против коронавируса в Грузии сделали 907 665 человек, полностью двумя дозами вакцинированы 266 962 человека.
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