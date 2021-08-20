Новые пункты вакцинации от коронавируса без регистрации открылись в Грузии

К этому времени вакцину против коронавируса в Грузии сделали 907 665 человек, полностью двумя дозами вакцинированы 266 962 человека

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Минздрав Грузии опубликовал полный список медицинских учреждений, где можно сделать прививку различными видами вакцин от коронавируса без прохождения регистрации.

В Грузии для вакцинации раньше была обязательна предварительная электронная регистрация. Однако многие жители жаловались на недоступность им этого сервиса.

Без регистрации можно вакцинироваться в следующих клиниках:

В Тбилиси

Первый корпус Медицинского государственного университета – вакцина Pfizer;

Шестой корпус Государственного технического университета – вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;

Национальный университет Грузии - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;

"Экспресс медикал сервис" - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;

Торговый центр "Лило молл" - вакцина Sinopharm;

Мцхета

Мцхетский медицинский центр - вакцина Pfizer;

Батуми

Государственный университет имени Шота Руставели - вакцины Pfizer, Sinovac, Sinopharm;

Зугдиди

Общественный центр здравоохранения - вакцины Sinovac, Sinopharm.

К этому времени вакцину против коронавируса в Грузии сделали 907 665 человек, полностью двумя дозами вакцинированы 266 962 человека.

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