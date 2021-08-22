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Строительство новых жилых домов в районе Вашлиджвари

До 2024 года для вынужденных переселенцев построят до восьми тысяч квартир

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Власти Грузии планируют построить до восьми тысяч квартир в период с 2021 по 2024 года для вынужденных переселенцев и потратить на это 709,8 миллиона лари, говорится в сообщении Агентства по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию.

Согласно данным агентства, квартиры будут построены в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси и Рустави.

Строительство нового жилья - подъемный кран
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вынужденные переселенцы получат новые квартиры в трех городах Грузии

Детали строительства обсуждались на встрече со строительными компаниями, которым предоставили полную информацию о планах министерства и выслушали их предложения.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси проживает 37,8 тысячи семей переселенцев.

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего агентство присуждает им баллы от 0 до 10 в зависимости от материальной обеспеченности и необходимости нового жилья.

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте и принимает решение.

Сами квартир предоставляются с полным ремонтом под ключ, в том числе с установленной сантехникой в ванной комнате и на кухне, проведенным электричеством, отделкой керамическими плитами ванной комнаты, ламинатом на полу и установленными межкомнатными дверями.

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