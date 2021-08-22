Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 803

За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели же за сутки 5 332 человека

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.

За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.

Прививки сделали 962 165 человек, в том числе за последние сутки – 23 303.

В карантине в настоящее время находятся 82 человека, в стационарах – 7 345, в ковид-гостиницах – 3 494.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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