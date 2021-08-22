В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Дигомском полевом госпитале Тбилиси на данный момент размещено 60 пациентов с коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.
Состояние пациентов удовлетворительное.
"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - говорит Качухидзе журналистам.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.
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