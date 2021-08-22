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Полевой госпиталь для ковид-пациентов

В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (797)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210822/252643851/V-polevom-gospitale-Tbilisi-razmescheno-uzhe-60-patsientov-s-COVID.html

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Дигомском полевом госпитале Тбилиси на данный момент размещено 60 пациентов с коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.

Состояние пациентов удовлетворительное.

"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - говорит Качухидзе журналистам.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (797)

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