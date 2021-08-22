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Очередь на вакцинацию в шестом корпусе Тбилисского технического университета

Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (797)
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На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, cостояние 1 547 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По состоянию на 22 августа полностью вакцинированы (двумя дозами) 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения Грузии, говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями.

Полевой госпиталь для ковид-пациентов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В полевом госпитале Тбилиси размещено уже 60 пациентов с COVID

По данным Центра, хотя бы одной дозой вакцинировано 675 978 человек, что составляет 23,7 процента взрослого населения. Всего, по состоянию на 22 августа, в Грузии было проведено 962 165 вакцинаций, за последние 24 часа вакцинированы 23 303 человека.

За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест. Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 425
Аджария 598
Имерети 506
Кахети 327
Самегрело - Земо Сванети 246
Шида Картли 168
Квемо Картли 163
Гурия 161
Самцхе-Джавахети 104
Мцхета-Мтианети 69
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 36

На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, 3 494 человека находятся в ковид-гостиницах, 48 820 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 547 пациентов тяжелое, 336 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (797)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Статистика, Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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