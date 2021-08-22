Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По состоянию на 22 августа полностью вакцинированы (двумя дозами) 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения Грузии, говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями.
По данным Центра, хотя бы одной дозой вакцинировано 675 978 человек, что составляет 23,7 процента взрослого населения. Всего, по состоянию на 22 августа, в Грузии было проведено 962 165 вакцинаций, за последние 24 часа вакцинированы 23 303 человека.
За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест. Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1 425
|Аджария
|598
|Имерети
|506
|Кахети
|327
|Самегрело - Земо Сванети
|246
|Шида Картли
|168
|Квемо Картли
|163
|Гурия
|161
|Самцхе-Джавахети
|104
|Мцхета-Мтианети
|69
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|36
На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, 3 494 человека находятся в ковид-гостиницах, 48 820 человек проходят курс лечения дома.Состояние 1 547 пациентов тяжелое, 336 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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