Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых

На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, cостояние 1 547 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По состоянию на 22 августа полностью вакцинированы (двумя дозами) 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения Грузии, говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями.

По данным Центра, хотя бы одной дозой вакцинировано 675 978 человек, что составляет 23,7 процента взрослого населения. Всего, по состоянию на 22 августа, в Грузии было проведено 962 165 вакцинаций, за последние 24 часа вакцинированы 23 303 человека.

За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест. Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: