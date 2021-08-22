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Набережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины

Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (798)
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Sputnik Грузия
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Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.

Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.

"Служба инспекции труда еще раз призывает общественность следовать рекомендациям. В противном случае предупреждает о мерах, предписанных законом", - говорится в сообщении Инспекции труда.

В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (798)
Теги:
Департамент инспектирования труда Грузии, Грузия, Батуми, Ресторан

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