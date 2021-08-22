Один из самых популярных ресторанов Батуми закрыт из-за нарушения ограничений

Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов, а всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Служба инспекции труда опечатала ресторан Sunset Batumi за проведение масштабного мероприятия, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"В связи с критическим несоблюдением рекомендаций, определенных приказом министра здравоохранения, инспекция труда приняла решение опечатать объект", - говорится в сообщении службы.

Это третье заведение, опечатанное инспекцией труда в течение 24 часов. Всего за одну неделю было опечатано 18 объектов по всей стране.

"Служба инспекции труда еще раз призывает общественность следовать рекомендациям. В противном случае предупреждает о мерах, предписанных законом", - говорится в сообщении Инспекции труда.

В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 23:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.