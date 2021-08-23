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Амиран Гамкрелидзе

Как избежать новых ограничений из-за пандемии коронавируса в Грузии

photo : press-service of the Parliament of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (799)
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Ситуация с эпидемией стабилизируется только тогда, когда все будут строго придерживаться всех рекомендаций и правил, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В случае, если население Грузии будет соблюдать дистанцию и носить маски, а так же активно подключится к процессу вакцинации, то можно будет избежать введения новых ограничений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, в ближайшие две недели эпидемиологическая ситуация подлежит тщательному наблюдению.

Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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"Высокие показатели смертности в первую очередь связаны с количеством заболевших. Чем выше количество заболевших, тем выше смертность, которая составляет примерно 1-1,5%. При этом эпидемия стабилизируется только тогда, когда мы будем строго придерживаться всех рекомендаций и правил. Это означает, что мы носим маску внутри и снаружи, в помещении и на улице. Несмотря ни на что, сегодня это все еще нарушается, даже в открытых пространствах не носят маску", - сказал Гамкрелидзе журналистам.

Гамкрелидзе подчеркнул, что в данный момент сектор здравоохранения переживает сильное давление, количество койко-мест в больницах лимитировано.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.

По официальным данным , с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (799)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Амиран Гамкрелидзе

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