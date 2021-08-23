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Дополнительные правила безопасности против COVID-19 вводят банки Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (806)
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Sputnik Грузия
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Более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию, для поддержки которой банки проводят стимулирующие мероприятия

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация банков Грузии как один из крупных работодателей берет на себя ответственность за создание безопасной рабочей среды и вместе с экспертами рассматривает введение дополнительных правил безопасности против распространения коронавируса.

Как сказано в заявлении организации, речь идет о применении международной практики, которая подразумевает предъявления свидетельства о вакцинации или регулярное тестирование.

Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи
© Sputnik / STRINGER
COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, один из крупнейших финансовых секторов страны, который ежедневно работает на передовой и беспрепятственно предоставляет услуги своим клиентам, уделяет особое внимание поощрению процесса вакцинации и будет делать все возможное, чтобы защитить безопасность сотрудников", - говорится в заявлении.

По состоянию на август, более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию.

В банках был проведен ряд информационных и стимулирующих мероприятий в поддержку вакцинации.

Кроме того, для безопасности сотрудников и посетителей во всех банковских филиалах строго соблюдаются требования, а также максимально поощряется использование удаленных сервисов.

Амиран Гамкрелидзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
Как избежать новых ограничений из-за пандемии коронавируса в Грузии

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по мнению эпидемиологов является самой тяжелой. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор, в столице разбиты полевые госпитали. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.

В стране за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (806)
Теги:
Грузия, Ассоциация банков Грузии, Коронавирус COVID-2019

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