Дополнительные правила безопасности против COVID-19 вводят банки Грузии

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация банков Грузии как один из крупных работодателей берет на себя ответственность за создание безопасной рабочей среды и вместе с экспертами рассматривает введение дополнительных правил безопасности против распространения коронавируса.

Как сказано в заявлении организации, речь идет о применении международной практики, которая подразумевает предъявления свидетельства о вакцинации или регулярное тестирование.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, один из крупнейших финансовых секторов страны, который ежедневно работает на передовой и беспрепятственно предоставляет услуги своим клиентам, уделяет особое внимание поощрению процесса вакцинации и будет делать все возможное, чтобы защитить безопасность сотрудников", - говорится в заявлении.

По состоянию на август, более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию.

В банках был проведен ряд информационных и стимулирующих мероприятий в поддержку вакцинации.

Кроме того, для безопасности сотрудников и посетителей во всех банковских филиалах строго соблюдаются требования, а также максимально поощряется использование удаленных сервисов.