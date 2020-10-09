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Главный тренер Владимир Вайсс и игроки сборной Грузии радуются победе над командой Беларуси в полуфинале Лиги наций УЕФА

"Концовка была нервной" - Вайсс рассказал, как грузины обыграли сборную Беларуси

© Sputnik / STRINGER
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Грузия – Беларусь — все подробности про матч полуфинала Лиги наций УЕФА (22)
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Sputnik Грузия
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Абсолютно все футболисты были на высоте и не совершили ни одной грубой ошибки, заявил тренер грузинской команды

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс не скрывал своих эмоций после домашней победы над Беларусью 1:0 в полуфинале Лиги наций УЕФА.

"Мы должны были выигрывать этот матч, и мы выиграли! Футболисты и болельщики счастливы, потому что мы еще на шаг приблизились к чемпионату Европы. Мы отлично начали встречу, быстро забили и имели еще несколько хороших моментов для взятия ворот. Думаю, если бы счет стал 2:0, то концовка не была бы такой нервной", - сказал Вайсс на послематчевой пресс-конференции.

Все события прошедшего матча в онлайн-трансляции Sputnik Грузия >>

Отдельно словацкий специалист отметил линию защиты своей сборной. По словам Вайсса, абсолютно все футболисты были на высоте и не совершили ни одной грубой ошибки.

Не обошел Вайсс стороной и двух главных героев встречи – Торнике Окриашвили и Хвичу Кварацхелия. Именно Кварацхелия сделал передачу на Окриашвили, после чего последний заработал пенальти.

"Сегодня Окриашвили провел великолепный матч и забил гол. Я уверен, что он может играть в клубе очень высокого уровня. Что касается Хвичи, то у него великолепные индивидуальные качества. Он многое сделал для сегодняшней победы", - отметил Вайсс.

Кардинально противоположные эмоции были у наставника белорусской команды Михаила Мархеля.

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© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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"Как я и предполагал, в конце встречи была игра нервов. В целом, думаю, на поле была равная борьба, судьбу которой решил один пенальти. К сожалению, он был назначен в наши ворота. После первого тайма я был недоволен игрой своих подопечных в атаке и после перерыва провел ряд замен. Во вторые 45 минут мы играли гораздо лучше, но забить не смогли", - сказал Мархель после матча.

Финал Лиги наций УЕФА, куда пробилась сборная Грузии, состоится в Тбилиси, в середине ноября. Соперником нашей команды станет победитель пары Северная Македония – Косово. Победитель финального матча получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом 2021 года.

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Грузия – Беларусь — все подробности про матч полуфинала Лиги наций УЕФА (22)


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