Сборная Грузии по футболу узнала соперника по историческому матчу

Матч за путевку на чемпионат Европы по футболу пройдет в Тбилиси в ноябре, но до этого соперники встретятся 15 октября в рамках текущего розыгрыша Лиги наций

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Сборная Северной Македонии победила команду Косово со счетом 2:1 и встретится в финале Лиги наций со сборной Грузии.

Все голы были забиты в первом тайме. Македонцы вышли вперед благодаря автоголу Кололли на 16 минуте. Однако на 29 минуте косовар Хадерджонай сравнял счет. Но ничья не продержалась и пяти минут - Велковски после подачи со штрафного ударом головой вывел сборную Северной Македонии вперед. Счет в итоге не изменился до конца матча.

Все события прошедшего матча в онлайн-трансляции Sputnik Грузия >>

Таким образом, 12 ноября в Тбилиси сборные Грузии и Северной Македонии разыграют путевку на чемпионат Европы. Обе сборные никогда не выходили на крупные турниры.

До финальной игры сборные этих стран встретятся в Скопье 15 октября в рамках текущего турнира Лиги наций. При этом команды уже сыграли одну игру в сентябре в Тбилиси, которая завершилась вничью - 1:1.

Накануне сборная Грузии нанесла поражение команде Беларуси со счетом 1:0 и прошла в финал розыгрыша Лиги наций 2018/2019 годов в дивизионе D.