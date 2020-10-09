Национальная сборная Грузии принимает поздравления

Футболистов сборной Грузии с важной победой в мачте со сборной Беларуси поздравили Георгий Гахария, Каха Каладзе и Михаил Чхенкели

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил сборную страны с победой в матче со сборной Беларуси, глава правительства опубликовал на странице в Facebook фото с грузинскими футболистами с надписью "Поздравляем" и хештегом "Грузия побеждает".

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Полуфинал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Беларуси в Тбилиси для обеих сборных стал "матчем века": ставки были слишком высоки, ведь на кону была возможность сыграть на чемпионате Европы. Матч прошел без зрителей - власти Грузии посчитали, что тысячи болельщиков в одном пространстве - особый эпидемиологический риск. Несмотря на это, сборная Грузии выиграла со счетом 1:0, и теперь финал Лиги наций УЕФА пройдет в Тбилиси.

С победой футболистов поздравил и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, назвав победу исторической.

"Национальную сборную Грузии поздравляю с исторической победой в полуфинале плей-офф квалификационного этапа чемпионата Европы. Сегодняшняя победа над сборной Беларуси действительно заслуживает особого уважения. Сейчас до намеченной цели нас отдаляет только одна победа. Я верю, что вы до конца будете бороться и в ноябре сможете выиграть и решающую игру. Желаю вам успехов в финальной встрече плей-офф. Мы вместе отпразднуем выход в чемпионат Европы", - заявил Чхенкели.

Грузинских футболистов также поздравил мэр Тбилиси, в прошлом звезда футбола, некогда капитан сборной Грузии, игрок киевского "Динамо", итальянских клубов "Милан" и "Дженоа" Каха Каладзе.

"Поздравляю с победой, Грузия! Успех нашей национальной сборной обрадовал всю страну. До окончательной победы остался один шаг. Поздравляю грузинских футболистов! Поздравляю болельщиков грузинского футбола! Я надеюсь, что национальная сборная Грузии еще неоднократно будет радовать нас", - написал на собственной странице в Facebook Каладзе.

8 октября на "Динамо арене" в Тбилиси определился первый финалист дивизиона D Лиги наций УЕФА, который продолжит борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

Таким образом, 12 ноября в Тбилиси сборные Грузии и Северной Македонии разыграют путевку в финальную часть чемпионата Европы. Обе сборные никогда не выходили на крупные турниры.

До финальной игры сборные этих стран встретятся в Скопье 15 октября в рамках текущего турнира Лиги наций. При этом команды уже сыграли одну игру в сентябре в Тбилиси, которая завершилась вничью - 1:1.