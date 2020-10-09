Главный тренер ЦСКА отдельно отметил Торнике Шенгелия

Грузинский баскетболист провел на паркете больше 31 минуты, набрал 8 очков, совершил 12 подборов и отдал три результативные передачи

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил игру капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия в матче Евролиги против израильского "Маккаби".

"Отмечу работу Торнике Шенгелия. Он взял 12 подборов, поймал на себе семь фолов и проделал большой объем черновой работы, который не отражен в итоговом протоколе", - сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Во втором матче Евролиги ЦСКА на своем паркете обыграл "Маккаби" со счетом 76:72, хотя еще в заключительной четверти гости выигрывали 5 очков. Шенгелия провел на площадке чуть больше 31 минуты. За это время грузинский баскетболист набрал 8 очков, совершил 12 подборов и отдал три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков.

Эта победа для "армейцев" стала первой в текущем розыгрыше Евролиги. В первой игре ЦСКА уступил на выезде "Барселоне" со счетом 66:76.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет на выезде 14 октября против стамбульского "Фенербахче".