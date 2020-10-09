17:17 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия

Главный тренер ЦСКА отдельно отметил Торнике Шенгелия

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (88)
24011
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/09/249673606.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201009/249673754/Glavnyy-trener-TsSKA-otdelno-otmetil-Tornike-Shengeliya.html

Грузинский баскетболист провел на паркете больше 31 минуты, набрал 8 очков, совершил 12 подборов и отдал три результативные передачи

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил игру капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия в матче Евролиги против израильского "Маккаби".

"Отмечу работу Торнике Шенгелия. Он взял 12 подборов, поймал на себе семь фолов и проделал большой объем черновой работы, который не отражен в итоговом протоколе", - сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Во втором матче Евролиги ЦСКА на своем паркете обыграл "Маккаби" со счетом 76:72, хотя еще в заключительной четверти гости выигрывали 5 очков. Шенгелия провел на площадке чуть больше 31 минуты. За это время грузинский баскетболист набрал 8 очков, совершил 12 подборов и отдал три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков.

Эта победа для "армейцев" стала первой в текущем розыгрыше Евролиги. В первой игре ЦСКА уступил на выезде "Барселоне" со счетом 66:76.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет на выезде 14 октября против стамбульского "Фенербахче".

Темы:
Новости грузинского баскетбола (88)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться