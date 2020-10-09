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Футбол. Футбольные мячи на стадионе им. Михаила Месхи-2

Черногория – Азербайджан: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (35)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на результат матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Черногории и Азербайджана

В первой группе дивизиона "С" Лиги наций УЕФА Черногория – единоличный лидер. После двух проведенных туров в активе "храбрых соколов" шесть очков после побед над Кипром (2:0) и Люксембургом (1:0).

При этом стоит отметить, что обе встречи черногорцы провели на выезде. Понятно, что в первой домашней игре против Азербайджана подопечные Фарука Хаджибегича считаются ярко выраженными фаворитами.

Игрок грузинской команды Леван Кобиашвили (в белом) и игроки команды Черногории Стеван Джоветик (слева в красном) и Милорад Пекович (справа в красном) во время квалификационного матча Чемпионата мира по футболу 2010 в Тбилиси
© AFP / VANO SHLAMOV
Игрок грузинской команды Леван Кобиашвили (в белом) и игроки команды Черногории Стеван Джоветик (слева в красном) и Милорад Пекович (справа в красном) во время квалификационного матча Чемпионата мира по футболу 2010 в Тбилиси

Что касается Азербайджана, то команда Джанни Де Бьязи начала турнир с победы, обыграв на выезде Кипр (1:0). А вот в Баку хозяева не нашли достойных контраргументов против Люксембурга и достаточно неожиданно уступили (1:2).

Игроки сборной Азербайджана по футболу
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Матч сборных Азербайджана и Кипра пройдет на нейтральном поле

Черногория и Азербайджан встречались между собой только один раз. В 2010 году в товарищеском матче победу одержали "храбрые соколы" (2:0). Думаю, что и в предстоящей игре хозяева пополнят свой багаж тремя очками и фактически решат судьбу первого места в квартете.

Однако, я совершенно не исключаю того, что Азербайджан сумеет наиграть хотя бы на один гол. Команда у Де Бьязи добротная и забивала в первых двух играх. Почему бы не продолжить в том же духе. Но, как мне кажется, гостям забитый гол не поможет и они все равно проиграют.

Ставка: Черногория забьет минимум два гола за 1,75.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (35)
Теги:
Лига Наций УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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