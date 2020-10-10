Украина – Германия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

В текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, как это ни странно прозвучит, но сборная Германии еще не побеждала. Подопечные Лёва дважды довольствовались ничейными результатами с одинаковым счетом 1:1 – с Испанией и Швейцарией. Думаю, настало время для первой победы в турнире.

Несколько дней назад сборная Украины провела товарищеский матч с Францией и была бита 1:7. В команде Шевченко очень тяжелая кадровая ситуация. О чем говорить, если на игру против действующих чемпионов мира был вызван 45-летний (!) Александр Шовковский.

Германия тоже проводила тест-матч против турецкой дружины и тоже не победила. В Кельне была зафиксирована результативная ничья 3:3. При этом стоит отметить, что турки ушли от поражения уже в компенсированное арбитром время. Такой результат свидетельствует о том, что в обороне у немецкой сборной далеко не все в порядке. Правда, против Турции на поле, в основном, были ближайшие резервисты. С Украиной будет уже совсем другая картина.

Думаю, что и в предстоящей игре немецкая оборона не будет выглядеть идеальной. "Бундесманшафт" пропускает в четырех матчах подряд. Последний раз сборная Германии не позволила забить белорусам в отборе на ЕВРО-2020. Что касается Украины, то им срочно нужна реабилитация, после ощутимой "пощечины" от Франции. Не уверен, что хозяева сумеют обыграть Германию, но на поле они выйдут заряженными на борьбу – второго провала подряд болельщики не поймут. Поэтому свой выбор я остановлю на обмене голами.

Ставка: обе команды забьют за 2.25.