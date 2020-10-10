Молодежная сборная Грузии по футболу уступила Швейцарии в Гори

Таким образом, молодежная сборная уже не имеет никаких шансов квалифицироваться на чемпионат Европы

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) уступила швейцарским сверстникам в Гори со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата Европы.

Подопечные Васила Майсурадзе активно начали встречу и могли выйти вперед уже на 15 минуте, но мяч после удара Вато Арвеладзе со штрафного попал в перекладину.

После этого инициатива перешла к швейцарским футболистам, которую они не упускали до финального свистка. Счет на 27 минуте открыл Ндойе. Еще через несколько минут гости удвоили свое преимущество, но арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.

Во второй половине встречи швейцарцы еще дважды праздновали успех. В середине тайма с пенальти отличился Зекири, а окончательный счет на 81 минуте установил Пушич.

В своей отборочной группе молодежная сборная Грузии провела уже восемь матчей, в которых набрала девять очков. Команда Майсурадзе располагается на четвертом месте и уже не имеет никаких шансов квалифицироваться на чемпионат Европы.

Лидером группы два является сборная Швейцарии, выигравшая все семь матчей квалификации.

Следующий матч грузинские футболисты проведут 13 октября против Азербайджана. Эта игра также состоится в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.