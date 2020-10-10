17:17 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Молодежная сборная Грузии по футболу разгромила Сан-Марино

Молодежная сборная Грузии по футболу уступила Швейцарии в Гори

Photo: courtesy of Georgian Football Federation
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1049)
12101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201010/249677480/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-ustupila-Shveytsarii-v-Gori.html

Таким образом, молодежная сборная уже не имеет никаких шансов квалифицироваться на чемпионат Европы

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) уступила швейцарским сверстникам в Гори со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата Европы.

Подопечные Васила Майсурадзе активно начали встречу и могли выйти вперед уже на 15 минуте, но мяч после удара Вато Арвеладзе со штрафного попал в перекладину.

Матч между молодежными сборными Грузии и Финляндии по футболу (U-21) в Тбилиси
FB / Georgian Football Federation
Молодежная сборная Грузии по футболу уступила Франции в Гори

После этого инициатива перешла к швейцарским футболистам, которую они не упускали до финального свистка. Счет на 27 минуте открыл Ндойе. Еще через несколько минут гости удвоили свое преимущество, но арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.

Во второй половине встречи швейцарцы еще дважды праздновали успех. В середине тайма с пенальти отличился Зекири, а окончательный счет на 81 минуте установил Пушич.

В своей отборочной группе молодежная сборная Грузии провела уже восемь матчей, в которых набрала девять очков. Команда Майсурадзе располагается на четвертом месте и уже не имеет никаких шансов квалифицироваться на чемпионат Европы.

Лидером группы два является сборная Швейцарии, выигравшая все семь матчей квалификации.

Следующий матч грузинские футболисты проведут 13 октября против Азербайджана. Эта игра также состоится в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.

Темы:
Спорт в Грузии (1049)
Теги:
Гори, Швейцария, Грузия, футбол, спорт


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться