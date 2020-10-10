Армения – Грузия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Матч Лиги наций УЕФА в группе два дивизиона "С" между сборными Армении и Грузии должен был состояться в Ереване 11 октября, но из-за напряженной ситуации между Арменией и Азербайджаном игру перенесли на нейтральное поле в Польшу. Нет никаких сомнений, что из-за этого переноса матч потеряет кавказский колорит.

Сборная Грузии сейчас находится на эмоциональном подъеме, можно даже сказать – в эйфории. Несколько дней назад подопечные Владимира Вайсса вышли в финал прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА, обыграв в Тбилиси Беларусь со счетом 1:0. Теперь до чемпионата Европы осталось сделать всего один шаг – обыграть в финале Северную Македонию.

Уже известно, что матч против Армении наша команда проведет не в оптимальном составе. Вайсс понимает эмоциональное и физическое состояние игроков и некоторым лидерам предоставил дополнительный отдых. В Польше точно не сыграют Лория, Кашия и Какабадзе. Думаю, это не последние изменения, которые произойдут в составе.

© Sputnik / Alex Shlamov Сборная Грузии перед матчем с командой Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА в столице Грузии

А вот в сборную Армении, наоборот, вернулся лидер команды Генрих Мхитарян, пропустивший первые матчи на турнире. Полузащитник "Ромы" находится в отличной форме и, безусловно, постарается сделать все возможное, чтобы в такой непростой ситуации для страны, вместе со своими партнерами порадовать болельщиков.

Важен для Армении предстоящий матч и с турнирной точки зрения. После двух сыгранных туров армяне набрали три очка (проигрыш Северной Македонии 1:2 и победа над Эстонией 2:0), а у грузин четыре балла – победа над той же Эстонией (1:0) и ничья с македонцами (1:1).

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants Футболисты сборной Армении по футболу по окончании матча Лиги Наций УЕФА между сборными Армении и Эстонии

Кстати, между собой сборные Армении и Грузии встречались пять раз, но все игры носили товарищеский характер. Так что обращать на них пристальное внимание не стоит. Лично меня удивляет другое (даже несмотря на патриотизм). В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение сборной Грузии. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,39, тогда как успех армянской сборной оценивается в 3,25. Думаю, в предстоящей встрече номинальные хозяева будут играть с большей мотивацией и настроем, точно так же, как грузины несколько дней назад против Беларуси.

Ставка: Армения не проиграет за 1,59.