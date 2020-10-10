Главный тренер сборной Армении по футболу оценил команду Грузии

В матче между сборными Грузии и Армении будет равная борьба, и любая ошибка может стать непоправимой, считает главный тренер армянской сборной

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Главный тренер национальной команды Армении по футболу Хоакин Капаррос считает, что главное преимущество сборной Грузии – командная игра. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии и должен был состояться 11 октября в Ереване, но из-за сложной ситуации в армяно-азербайджанских отношениях в УЕФА приняли решение перенести встречу на нейтральное поле в город Тыхы (Польша). Игра пройдет при пустых трибунах. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени.

"Нам будет противостоять очень хорошая сборная, которая очень сильна в командной игре, потому что многие футболисты являются одноклубниками и у них отличное взаимопонимание. Я думаю, что в нашей группе будет равная борьба, и любая ошибка может стать непоправимой. Поэтому в предстоящей игре мы должны быть очень осторожны", – сказал Капаррос.

Испанский специалист дал оценку и своим подопечным.

"Предстоящая игра пройдет в очень непростых условиях, но именно сейчас команда едина, как никогда. И футболисты, и тренерский штаб понимают, что мы обязательно должны победить, чтобы порадовать всю нацию. Для команды очень важно, что вместе с нами в Польше будет Генрих Мхитарян. В каждой сборной и в каждом клубе есть лидер, готовый взять игру на себя. Мхитарян – такой футболист, который может мотивировать команду, просто находясь вместе с ней", – отметил испанский тренер.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Генрих Мхитарян

После двух сыгранных туров в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборная Грузии набрала четыре очка и в группе два дивизиона "С" занимает второе место. У команды Армении три набранных балла и третья строчка в квартете.