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Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении по футболу оценил команду Грузии

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (36)
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В матче между сборными Грузии и Армении будет равная борьба, и любая ошибка может стать непоправимой, считает главный тренер армянской сборной

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Главный тренер национальной команды Армении по футболу Хоакин Капаррос считает, что главное преимущество сборной Грузии – командная игра. Об этом испанский специалист заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии.

Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА
© Sputnik / Alex Shlamov
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Матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии и должен был состояться 11 октября в Ереване, но из-за сложной ситуации в армяно-азербайджанских отношениях в УЕФА приняли решение перенести встречу на нейтральное поле в город Тыхы (Польша). Игра пройдет при пустых трибунах. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени.

"Нам будет противостоять очень хорошая сборная, которая очень сильна в командной игре, потому что многие футболисты являются одноклубниками и у них отличное взаимопонимание. Я думаю, что в нашей группе будет равная борьба, и любая ошибка может стать непоправимой. Поэтому в предстоящей игре мы должны быть очень осторожны", – сказал Капаррос.

Испанский специалист дал оценку и своим подопечным.

"Предстоящая игра пройдет в очень непростых условиях, но именно сейчас команда едина, как никогда. И футболисты, и тренерский штаб понимают, что мы обязательно должны победить, чтобы порадовать всю нацию. Для команды очень важно, что вместе с нами в Польше будет Генрих Мхитарян. В каждой сборной и в каждом клубе есть лидер, готовый взять игру на себя. Мхитарян – такой футболист, который может мотивировать команду, просто находясь вместе с ней", – отметил испанский тренер.

Генрих Мхитарян
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Генрих Мхитарян

После двух сыгранных туров в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборная Грузии набрала четыре очка и в группе два дивизиона "С" занимает второе место. У команды Армении три набранных балла и третья строчка в квартете.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (36)
Теги:
спорт, футбол, Грузия, Армения, Лига Наций УЕФА


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