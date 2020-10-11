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Матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Грузии

Эстония – Северная Македония: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (932)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на результат матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Северной Македонии

Сборная Северной Македонии по футболу, как и команда Грузии, находится в отличном расположении духа. Несколько дней назад "красные львы" обыграли Косово 2:1 и вышли в финал турнира. Теперь в очном противостоянии, которое состоится в середине ноября в Тбилиси, грузины и македонцы выяснят – кто же из них впервые в своей истории отправится на чемпионат Европы.

Пока же команде Игора Ангеловского предстоит сыграть на выезде против Эстонии в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Хозяева – явные аутсайдеры группы два дивизиона "С". В двух стартовых матчах эстонцы потерпели два поражения – от Грузии (0:1) и Армении (0:2) – не забив ни одного гола. Более того, за два матча "синие футболки" нанесли всего два удара в створ ворот. С такими показателями сложно рассчитывать на какой-нибудь успех.

Матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Грузии
photo: Georgian Football Federation / FB
Матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Грузии

Если бы не слабость Эстонии, почти уверен, что Северная Македония не выиграла бы предстоящий матч. Уж слишком много сил, эмоциональных и физических, команда оставила в Скопье во время встречи с Косово. Но тут совсем другая история. У македонцев, которые лидируют в группе, есть отличная возможность закрепиться на первом месте, оторвавшись от сборной Грузии.

Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии

Нет ничего удивительного в том, что в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Северной Македонии. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,62. Успех Эстонии оценивается в 6,2. И все-таки я подстрахуюсь и не возьму чистую победу гостей. Мало ли – может они так устали, что с трудом будут передвигаться по полю. Но как минимум на один гол македонцы все равно наиграют.

Ставка: Северная Македония забьет один или два гола за 1,61.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (932)
Теги:
Лига Наций УЕФА


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