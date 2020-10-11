Матч Армения – Грузия: принципиальное футбольное противостояние

Несколько дней назад сборная Грузии обыграла Беларусь 1:0 в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА и вышла в финал турнира. В том, что футболисты, тренерский штаб, представители ФФГ и все болельщики находятся в эйфории от столь значимого события, – сомневаться не приходится. Но на время эти эмоции нужно оставить в стороне, хотя вряд ли получится, и "спуститься на Землю". Текущий розыгрыш Лиги наций УЕФА никто не отменял, а впереди грузинских футболистов ждет непростая встреча с Арменией.

Пандемия COVID-19 и запутанная ситуация в армяно-азербайджанских отношениях испортили праздник футбола. Играть в Ереване, пусть и при пустых трибунах – это совсем другие ощущения, как для сборной Армении, так и Грузии. Но футбола в Ереване не будет. Вместо этого команды встретятся на нейтральном поле в Польше, в мало кому известном городе Тыхы. Кстати, там тоже не будет болельщиков.

Sputnik Игроки сборной Армении по футболу

Если исходить из турнирного положения сборных в группе, то предстоящая игра больше важна для Армении. После двух туров в активе подопечных Хоакина Капарроса три очка. На старте турнира армяне уступили на выезде Северной Македонии (1:2), после чего у себя дома обыграли Эстонию (2:0). У нашей команды на один балл больше. У тех же эстонцев подопечные Вайсса выиграли 1:0, а с македонцами расписали мировую 1:1.

Уже после победы над Беларусью Вайсс, понимая, в каком эмоциональном и физическом состоянии находятся его игроки, заявил, что в предстоящей игре предоставит дополнительный отдых некоторым лидерам сборной. В частности, в Польше совершенно точно не сыграют голкипер Георгий Лория, центральный защитник Гурам Кашия и правый защитник Отар Какабадзе. Последний, кстати, получил небольшое повреждение в матче против белорусской команды. Можно не сомневаться, что эти изменения в составе не будут единственными. Вайсс, как мне кажется, проведет существенную ротацию состава и даст возможность проявить себя молодым футболистам.

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV Гурам Кашия и Торнике Окриашвили. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

А вот в сборной Армении существенное пополнение – в строй возвращается лидер команды Генрих Мхитарян, который не смог помочь своим партнерам по команде в двух первых играх. Полузащитник "Ромы" находится в отличной форме, и можно не сомневаться, что в столь непростой для его страны период сделает все возможное, чтобы порадовать хотя бы болельщиков футбола. Одним словом, если говорить о мотивации, то в конкретный временной отрезок она выше у сборной Армении. Грузинам, после тбилисского всплеска эмоций и адреналина, очень непросто будет настроиться на предстоящий матч. Тем более, что он состоится не в Ереване.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Генрих Мхитарян

Кстати, на официальном уровне сборные встретятся впервые. До этого момента были пять товарищеских игр, в которых Грузия победила трижды, один раз проиграла и один раз была зафиксирована ничья 0:0.

И все же одну победу нашей команды, даже несмотря на товарищеский статус, хотелось бы выделить отдельно. В 1997 году Грузия обыграла Армению со счетом 7:0. До недавнего времени это было самое крупное поражение армянской сборной. Но в 2019 году этот рекорд у Грузии отняла Италия, обыгравшая Армению со счетом 9:1.

© Sputnik / STRINGER Главный тренер Владимир Вайсс и игроки сборной Грузии радуются победе над командой Беларуси в полуфинале Лиги наций УЕФА

Если у сборной Грузии положительный баланс встреч с предстоящим соперником, то у главного тренера Владимира Вайсса "есть зуб" на армянскую команду. Будучи наставником сборной Словакии, Вайсс дважды не сумел обыграть Армению в квалификации к ЕВРО-2012. В Ереване хозяева победили 3:1, а в Жилине 4:0. Еще через две игры Вайсса сняли с поста главного тренера Словакии.

Необходимо также отметить, что сборная Грузии еще ни разу не проигрывала в Лиге наций УЕФА. На групповой стадии прошлого розыгрыша турнира наша команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью; в нынешнем сезоне – одна победа и одна ничья.

Да, и не забудьте приплюсовать сюда победу над Беларусью. В итоге получим – 7 побед и две ничьи. Что и говорить, прекрасный показатель. Очень хочется надеяться, что Вайсс продолжит в том же духе. Хотя, даже если в Польше и произойдет осечка, сейчас вряд ли кто кинет камень в огород словацкого специалиста и нашей сборной.