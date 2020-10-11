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Владимир Вайсс - главный тренер сборной Грузии по футболу

Главный тренер сборной Грузии: в игре против Армении будет много замен

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (39)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201011/249682960/Glavnyy-trener-sbornoy-Gruzii-v-igre-protiv-Armenii-budet-mnogo-zamen.html

В сегодняшнем матче шанс проявить себя будет у тех футболистов, которые не выходили на поле в прошлой игре, сказал тренер

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс перед матчем Лиги наций УЕФА против Армении заявил, что в предстоящей игре будет много замен.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии должен был состояться 11 октября в Ереване, но из-за сложной ситуации в армяно-азербайджанских отношениях в УЕФА приняли решение перенести встречу на нейтральное поле в город Тыхы (Польша). Игра пройдет при пустых трибунах. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.

Сборная Грузии по футболу. Игра против команды Северной Македонии
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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"В матче против Армении будет много замен, по сравнению с игрой против Беларуси. Из-за травм не смогут сыграть Отар Какабадзе и Гурам Кашия. В ближайшие дни они вернутся в расположение своих клубов и будут готовиться к следующей важной игре сборной Грузии. В матче против Армении шанс проявить себя будет у тех футболистов, которые не выходили на поле в прошлой игре", - сказал Вайсс на предматчевой пресс-конференции.

При этом словацкий специалист отметил, что в составе сборной Армении есть настоящая звезда – Генрих Мхитарян. По словам Вайсса его присутствие в команде, безусловно, скажется на игре сборной.

Прокомментировал предстоящий матч и полузащитник сборной Грузии Георгий Абурджания.

"После победы над Беларусью в команде отличная психологическая атмосфера. Мы надеемся, что в таком же ключе сыграем против Армении. Для нас важно удачно выступить в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА", - отметил Абурджания.

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После двух сыгранных туров сборная Грузии набрала четыре очка и в группе два дивизиона "С" занимает второе место. У команды Армении – три набранных балла и третья строчка в квартете.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (39)
Теги:
Армения, Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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