Сборные Армении и Грузии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Сборная Грузии по футболу не проигрывает в Лиги наций УЕФА уже десять матчей – семь побед и три ничьи

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Национальные команды Армении и Грузии по футболу сыграли вничью 2:2 в матче Лиги наций УЕФА, который состоялся на нейтральном поле в польском городе Тыхы.

photo : Georgian Football Federation / FB Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Номинальные хозяева открыли счет уже на шестой минуте после того, как Хорен Байрамян замкнул фланговый прострел Тиграна Барсегяна. Этот удар для армянской сборной стал единственным в створ ворот Георгия Макаридзе в первом тайме.

После пропущенного мяча футболисты сборной Грузии полностью перехватили инициативу и имели несколько отличных возможностей не только для того чтобы сравнять счет, но и выйти вперед. Однако, подопечных Владимира Вайсса подвела реализация. Дважды, после ударов Ники Качарава, свою команду спас Давид Юрченко. Дальний выстрел Вако Казаишвили пришелся в штангу, а Вако Гвилия из убойной позиции просто не попал в створ ворот. В раздевалку команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Армении.

Счет на табло изменился на первой же минуте второго тайма. Леван Шенгелия сделал передачу в штрафную площадь, а Качарава грудью переправил мяч в сетку ворот Юрченко. Свое преимущество грузины удвоили на 74 минуте, когда отличился вышедший на замену Торнике Окриашвили. Голевую передачу на свой счет записал Казаишвили.

photo : Georgian Football Federation / FB Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Проигрывать армяне явно не хотели, и в заключительный отрезок усилили давление на ворота нашей команды. В итоге, за несколько минут до финального свистка Армения получила право на пенальти, рукой в своей штрафной сыграл Муртаз Даушвили. 11-метровый четко выполнил Генрих Мхитарян и установил окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что сборная Грузии по-прежнему не проигрывает в Лиги наций УЕФА. Подопечные Вайсса провели на турнире десять матчей (прошлый розыгрыш и нынешний), в которых одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

После трех сыгранных туров в Лиге наций УЕФА у сборной Грузии в активе пять набранных очков. Столько же у Северной Македонии, которая в параллельном матче на выезде сыграла вничью 3:3 с Эстонией (до 80 минуты македонцы проигрывали 1:3). У сборной Армении четыре балла, а замыкает группу два в дивизионе "С" команда Эстонии, которая в трех играх набрала только одно очко.

Следующий матч в рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии.

Таблица группы C2 Лиги наций УЕФА 2020 после трех туров