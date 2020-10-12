Грузинские футболисты о матче с Арменией: мы играли лучше

Следующую игру сборная Грузии проведет с Северной Македонией, которая станет генеральной репетицией перед матчем между этими же соперниками за путевку на ЕВРО

ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. После ничьей 2:2 со сборной Армении в рамках Лиги наций УЕФА некоторые грузинские футболисты прокомментировали результат встречи.

"Мы превзошли соперника в обоих таймах и сыграли лучше. Статистика тоже в нашу пользу. Но, к сожалению, мы не использовали много моментов. Теперь будем готовиться к следующему матчу и постараемся его выиграть", - сказал автор второго забитого гола Торнике Окриашвили.

"Голы в составе национальной сборной для меня всегда отличаются. Плохо то, что не смогли заработать три очка. Если смотреть на то, как развивалась игра, нам было очень обидно упустить победу. Могли больше забить и меньше пропустить. Главное, что мы по-прежнему лидируем в группе вместе с Северной Македонией, и следующий матч решит многое", - так прокомментировал игру нападающий Ника Качарава.

"Очень обидно, что мы потеряли два очка. После таких матчей ощущение, что твоя команда проиграла. Особенно после того, как мы узнали, что параллельная игра между Эстонией и Северной Македонией завершилась вничью. У нас был отличный шанс единолично возглавить группу", - эти слова принадлежат полузащитнику Нике Квеквескири, который после ухода с поля Джабы Канкава надел капитанскую повязку.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии, который состоялся на нейтральном поле в Польше, завершился вничью 2:2. После трех сыгранных туров у сборной Грузии и Северной Македонии по пять набранных очков, но по дополнительным показателям македонцы опережают нашу команду. У сборной Армении четыре балла и третья строчка в группе, а замыкает квартет Эстония, набравшая всего одно очко.

Сборные Армении и Грузии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА >>

Следующий матч в рамках турнира сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии, а Армения в Таллинне сыграет с Эстонией.