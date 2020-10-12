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Игроки сборной Азербайджана по футболу

Азербайджан – Кипр: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (41)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на результат матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Азербайджана и Кипра

Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Кипра пройдет не в Баку, как это планировалось изначально, а на нейтральном поле - в албанском городе Эльбасан. Причина – неблагоприятная ситуация в армяно-азербайджанских отношениях.

Несколько дней назад азербайджанская сборная встречалась с Черногорией на выезде и уступила 0:2, не нанеся в створ ворот соперника ни одного удара. Этот результат оставил команду Де Бьязи на третьем месте в группе, и теперь Азербайджан вряд ли будет претендовать на первое место в квартете. Сейчас бы не опуститься дивизионом ниже.

Из 14 последних матчей Азербайджан сумел выиграть только две встречи. И одна из них случилась как раз в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА именно над Кипром, на выезде. Гости победили с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Медведева. Кстати, это была единственная очная встреча команд.

Игроки сборной Азербайджана по футболу
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Матч сборных Азербайджана и Кипра пройдет на нейтральном поле

Что касается Кипра, то дела у подопечных Йохана Валема совсем плохи. В нынешнем розыгрыше ЛН киприоты проиграли все три матча, не забив ни одного гола. Такие же удручающие показатели только у двух сборных, выступающих в дивизионе "D" - Андорры и Сан-Марино.

Вполне ожидаемо, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры выставили номинальных хозяев. На победу Азербайджана можно поставить с коэффициентом 2,33, а успех Кипра идет за 3,45. Однако, я почти уверен, что киприоты навяжут борьбу нашим соседям. Для команды Валема это последний шанс попытаться сохранить прописку в дивизионе "С". В случае победы с разницей в два и больше мячей киприоты обойдут Азербайджан в турнирной таблице по дополнительным показателям. Я не утверждаю, что киприоты обязательно победят, но на свой гол они, наконец, должны наиграть.

Ставка: Кипр забьет за 1,55.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (41)
Теги:
Лига Наций УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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