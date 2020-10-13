Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Сборная Украины выступает в Лиге наций УЕФА в дивизионе "А", но соседство с командами Германии и Испании не идет на пользу подопечным Андрея Шевченко. "Фурии роха" украинцы уступили 0:4, а "бундесманшафт" - 1:2. Сейчас "желто-синим" предстоит очередное противостояние с Испанией.

У сборной Украины серьезные кадровые проблемы. Из-за вспышки коронавируса "желто-синие" лишились игроков "Шахтера", двух голкиперов и практически всего центра поля. С такими проблемами в составе Шевченко вряд ли сумеет найти достойные контраргументы в противостоянии с испанцами.

Тем более, что подопечные Луиса Энрике не проигрывают уже в 15 матчах подряд. Да, иногда их игра далеко не искрометна, как это было в последней встрече против Швейцарии. "Фурия роха" победила с минимальным счетом 1:0, но полностью контролировала ход встречи, позволив сопернику нанести только один удар в створ ворот. Главное – испанцы добиваются результата и уверенно возглавляют группу четыре.

Нет никаких сомнений в том, что испанцы – фавориты предстоящего противостояния. Но коэффициент на их победу, на мой взгляд, слишком мал – всего 1,37. В этой игре я предпочту сыграть на тотал голов. Мне кажется, что гости победят на классе, затратив для этого именно столько сил, сколько будет необходимо. Энрике сам был классным футболистом и прекрасно понимает, что в начале сезона, да еще и перед стартом Лиги чемпионов, не стоит нагружать игроков слишком сильно. Тем более, что победа 1:0 или 2:0 – это те же три очка.

Ставка: в матче будет забито меньше 3.5 мячей за 1,63.