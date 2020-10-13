09:52 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Слева направо: Серхио Рамос (Испания), Диего Коста (Испания), Серхио Бускетс (Испания) радуются забитому голу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (42)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201013/249693437/Ukraina--Ispaniya-prognoz-na-match-Ligi-natsiy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на результат матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании

Сборная Украины выступает в Лиге наций УЕФА в дивизионе "А", но соседство с командами Германии и Испании не идет на пользу подопечным Андрея Шевченко. "Фурии роха" украинцы уступили 0:4, а "бундесманшафт" - 1:2. Сейчас "желто-синим" предстоит очередное противостояние с Испанией.

У сборной Украины серьезные кадровые проблемы. Из-за вспышки коронавируса "желто-синие" лишились игроков "Шахтера", двух голкиперов и практически всего центра поля. С такими проблемами в составе Шевченко вряд ли сумеет найти достойные контраргументы в противостоянии с испанцами.

Игроки сборной Азербайджана по футболу
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Азербайджан – Кипр: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Тем более, что подопечные Луиса Энрике не проигрывают уже в 15 матчах подряд. Да, иногда их игра далеко не искрометна, как это было в последней встрече против Швейцарии. "Фурия роха" победила с минимальным счетом 1:0, но полностью контролировала ход встречи, позволив сопернику нанести только один удар в створ ворот. Главное – испанцы добиваются результата и уверенно возглавляют группу четыре.

Нет никаких сомнений в том, что испанцы – фавориты предстоящего противостояния. Но коэффициент на их победу, на мой взгляд, слишком мал – всего 1,37. В этой игре я предпочту сыграть на тотал голов. Мне кажется, что гости победят на классе, затратив для этого именно столько сил, сколько будет необходимо. Энрике сам был классным футболистом и прекрасно понимает, что в начале сезона, да еще и перед стартом Лиги чемпионов, не стоит нагружать игроков слишком сильно. Тем более, что победа 1:0 или 2:0 – это те же три очка.

Ставка: в матче будет забито меньше 3.5 мячей за 1,63.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (42)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Художница из Геленджика создает скульптуры из мусора - видео
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться