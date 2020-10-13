Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Северной Македонией

Для обеих команд предстоящая встреча очень важна, так как победитель, если таковой будет выявлен, единолично возглавит группу

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Сборной Грузии в матче против Северной Македонии в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА не смогут помочь несколько футболистов.

В частности, из-за дисквалификации на поле не сможет выйти капитан команды Джаба Канкава. Опорный полузащитник находится в расположении сборной, но принять участия в матче не сможет.

Не поможет своим партнерам по команде и Георгий Абурджания, который вернулся в свой клуб. Ранее между ФФГ и "Овьедо" была достигнута договоренность, по которой полузащитник проведет в составе сборной Грузии только два матча.

Помимо вышеперечисленных игроков против Северной Македонии, как и против Армении, не сыграют голкипер Георгий Лория, центральный защитник Гурам Кашия и правый защитник Отар Какабадзе. У всех троих небольшие повреждения и они уже отправились в свои клубы.

Серьезные кадровые проблемы есть и у сборной Северной Македонии. Из-за травм команде не смогут помочь Стефан Спировский, Эгзон Бейтулаи, Кристиан Тошевский и Ариян Адеми. Есть в составе хозяев и дисквалифицированные игроки. Это Энис Бардхи и Висао Муслиу. Однозначно можно сказать, что наставнику македонцев Игрю Ангеловски придется поломать голову, чтобы выставить боевой состав против сборной Грузии.

Для обеих команд предстоящая встреча очень важна, так как победитель, если таковой будет выявлен, единолично возглавит группу. После трех проведенных туров обе сборные набрали по пять очков, но по дополнительным показателям Северная Македония опережает нашу национальную команду.

Матч между Северной Македонией и Грузией состоится 14 октября в Скопье и начнется в 22:45 по тбилисскому времени.